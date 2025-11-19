Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schonender Transport aus dem Obergeschoss

Aurich-Haxtum (ots)

Der Rettungsdienst forderte am späten Mittwochnachmittag die Feuerwehr Haxtum an. Sanitäter benötigten zusätzliche Unterstützung beim Transport einer Patientin aus dem zweiten Obergeschoss eines Schulgebäudes. Weil hierfür eine Schleifkorbtrage benötigt wurde, rückte kurz darauf auch die Drehleiter der Feuerwehr Aurich mit in die Straße Am Schulzentrum aus. Vor Ort konnte die bereits erstversorgte Frau durch die Einsatzkräfte mit der Trage aufgenommen und gemeinsam schonend ins Erdgeschoss verbracht werden. Sie kam im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

