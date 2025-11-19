PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schonender Transport aus dem Obergeschoss

Aurich-Haxtum (ots)

Der Rettungsdienst forderte am späten Mittwochnachmittag die Feuerwehr Haxtum an. Sanitäter benötigten zusätzliche Unterstützung beim Transport einer Patientin aus dem zweiten Obergeschoss eines Schulgebäudes. Weil hierfür eine Schleifkorbtrage benötigt wurde, rückte kurz darauf auch die Drehleiter der Feuerwehr Aurich mit in die Straße Am Schulzentrum aus. Vor Ort konnte die bereits erstversorgte Frau durch die Einsatzkräfte mit der Trage aufgenommen und gemeinsam schonend ins Erdgeschoss verbracht werden. Sie kam im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 16:00

    FW-AUR: Austritt von Betriebsstoffen nach Auffahrunfall

    Aurich (ots) - Im Bereich des Auricher Pferdemarktes hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren an der Einmündung zum Hoheberger Weg miteinander kollidiert. Durch den Zusammenprall wurden die Fahrzeuge beschädigt, sodass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn entwichen. Um eine unkontrollierte Ausbreitung in den Verkehrsbereich wie auch das Eintreten in die Oberflächenentwässerung und damit ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 16:00

    FW-AUR: Plötzlich Rauch aus dem Backofen

    Aurich-Sandhorst (ots) - Aufbackbrötchen haben in den Sonntagmorgenstunden für einen Feuerwehreinsatz an der Dornumer Straße gesorgt. In einer dort ansässigen Tankstelle waren die Backwaren wohl etwas zu lange im Ofen verblieben, wodurch eine Rauchentwicklung entstanden ist. Während die in den Räumlichkeiten installierten Rauchmelder prompt Alarm schlugen, stand die anwesende Mitarbeiterin vor verschlossenen Türen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren