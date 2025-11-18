Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Austritt von Betriebsstoffen nach Auffahrunfall

Aurich (ots)

Im Bereich des Auricher Pferdemarktes hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos waren an der Einmündung zum Hoheberger Weg miteinander kollidiert. Durch den Zusammenprall wurden die Fahrzeuge beschädigt, sodass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn entwichen. Um eine unkontrollierte Ausbreitung in den Verkehrsbereich wie auch das Eintreten in die Oberflächenentwässerung und damit eine Verschmutzung dieser zu verhindern, wurde die Feuerwehr Aurich angefordert.

Durch das Ausstreuen von Bindemittel sowie unter Zuhilfenahme eines Dichtkissens sicherten die Einsatzkräfte zunächst die nächstgelegenen Abflussschächte ab. Zudem musste die Batterie an einem der beiden Unfallwagen abgeklemmt werden. Der nicht mehr fahrtaugliche PKW ist wenig später durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden. Im Anschluss übernahm eine Fachfirma die finale Reinigung der Straße. Die erforderlichen Maßnahmen führten während des rund eineinhalb Stunden andauernden Einsatzes zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen nahe der Pferdemarktkreuzung.

