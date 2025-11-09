Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm mutwillig herbeigeführt

Aurich (ots)

Zu einem Kinocenter an der Emder Straße ist die Feuerwehr Aurich am Samstagabend ausgerückt. Die automatische Brandmeldeanlage des Objektes hatte Alarm ausgelöst, wodurch alle Besucher zugleich zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurden. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen hatten die Feuerwehrleute feststellen können, dass es nicht zu einem Brand in den Räumlichkeiten des Kinos gekommen war. Der Feueralarm wurde mutwillig durch das Eindrücken eines Handdruckmelders ausgelöst. Während die ebenfalls angerückte Polizei den Sachverhalt vor Ort aufklärte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandmeldeanlage zurückstellen und darüber hinaus eine Ladung Popcorn entgegennehmen, die das Kinopersonal als Dankeschön für den Einsatz ausgab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell