Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Plötzlich Rauch aus dem Backofen

Aurich-Sandhorst (ots)

Aufbackbrötchen haben in den Sonntagmorgenstunden für einen Feuerwehreinsatz an der Dornumer Straße gesorgt. In einer dort ansässigen Tankstelle waren die Backwaren wohl etwas zu lange im Ofen verblieben, wodurch eine Rauchentwicklung entstanden ist. Während die in den Räumlichkeiten installierten Rauchmelder prompt Alarm schlugen, stand die anwesende Mitarbeiterin vor verschlossenen Türen und hatte keine Möglichkeit, eigenständig an den Backofen zu gelangen. Schließlich wurde die Feuerwehr Sandhorst zur Hilfe gerufen. Die wenig später anrückenden Einsatzkräfte öffneten die versperrte Tür, schalteten den Ofen ab und entnahmen die mittlerweile verbrannten Brötchen aus dem Gerät. Nachdem die Tankstelle durch Belüftung von der leichten Verrauchung befreit worden war, konnte der Betrieb nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

