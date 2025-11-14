Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kerzenschein für Brand gehalten

Aurich-Plaggenburg (ots)

Ein besorgter Anwohner hat in der Nacht zu Freitag einen leichten Feuerschein im Fenster seines Nachbarhauses wahrgenommen. Er setzte einen Notruf ab, woraufhin die Feuerwehr Plaggenburg um 00:43 Uhr in die Esenser Straße alarmiert wurde. Nachdem vor Ort keine Reaktion auf Klingeln und Klopfen an der Haustür erfolgte, hinter einer Fensterscheibe aber ein rotes Flackern zu erkennen war, betraten die Einsatzkräfte das Gebäude. Hierbei fanden sie eine nicht abgelöschte Kerze auf einer Fensterbank vor, die den vermeintlichen Feuerschein erzeugte. Das Kerzenlicht wurde durch die Feuerwehrleute gelöscht und die Einsatzstelle schließlich an einen derweil anwesenden Hausbewohner übergeben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

