Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kerzenschein für Brand gehalten

FW-AUR: Kerzenschein für Brand gehalten
Aurich-Plaggenburg (ots)

Ein besorgter Anwohner hat in der Nacht zu Freitag einen leichten Feuerschein im Fenster seines Nachbarhauses wahrgenommen. Er setzte einen Notruf ab, woraufhin die Feuerwehr Plaggenburg um 00:43 Uhr in die Esenser Straße alarmiert wurde. Nachdem vor Ort keine Reaktion auf Klingeln und Klopfen an der Haustür erfolgte, hinter einer Fensterscheibe aber ein rotes Flackern zu erkennen war, betraten die Einsatzkräfte das Gebäude. Hierbei fanden sie eine nicht abgelöschte Kerze auf einer Fensterbank vor, die den vermeintlichen Feuerschein erzeugte. Das Kerzenlicht wurde durch die Feuerwehrleute gelöscht und die Einsatzstelle schließlich an einen derweil anwesenden Hausbewohner übergeben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 16:00

    FW-AUR: Plötzlich Rauch aus dem Backofen

    Aurich-Sandhorst (ots) - Aufbackbrötchen haben in den Sonntagmorgenstunden für einen Feuerwehreinsatz an der Dornumer Straße gesorgt. In einer dort ansässigen Tankstelle waren die Backwaren wohl etwas zu lange im Ofen verblieben, wodurch eine Rauchentwicklung entstanden ist. Während die in den Räumlichkeiten installierten Rauchmelder prompt Alarm schlugen, stand die anwesende Mitarbeiterin vor verschlossenen Türen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 19:00

    FW-AUR: Feueralarm mutwillig herbeigeführt

    Aurich (ots) - Zu einem Kinocenter an der Emder Straße ist die Feuerwehr Aurich am Samstagabend ausgerückt. Die automatische Brandmeldeanlage des Objektes hatte Alarm ausgelöst, wodurch alle Besucher zugleich zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurden. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen hatten die Feuerwehrleute feststellen können, dass es nicht zu einem Brand in den Räumlichkeiten des Kinos gekommen war. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 22:00

    FW-AUR: Hilfeersuchen erledigte sich von selbst

    Aurich (ots) - Aus dem Fahrstuhl eines Gebäudes mit mehreren Wohneinheiten ist in den frühen Dienstagabendstunden ein Notruf abgesetzt worden. Scheinbar ließen sich die Aufzugtüren nicht mehr öffnen, sodass eine Person in der Fahrkabine eingeschlossen war. Weil der nächstverfügbare Techniker nicht in unter einer Stunde vor Ort sein konnte, wurde schließlich die Feuerwehr Aurich in die Oldersumer Straße alarmiert. ...

    mehr
