Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Neue Seniorenkino-Reihe: Präventionsexperten der Polizei informieren vor Filmvorführung, Start am 7. Oktober 2025

Kleve (ots)

In Kooperation zwischen der Kreispolizeibehörde Kleve und den Tichelpark Cinemas startet jetzt eine neue Veranstaltungsreihe: An jedem ersten Dienstag im Monat, beginnend mit dem 7. Oktober 2025, werden im Rahmen des Seniorenkinos im Kino an der Tichelstraße sorgfältig ausgewählte Filme gezeigt. Das Besondere: Vor der Filmvorführung informieren Präventionsexperten der Kriminalpolizei oder der Verkehrsunfallprävention über aktuelle und relevante Sicherheitsthemen. Den Auftakt macht des Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr während der dunklen Jahreszeit, wozu die Polizeibeamten und -beamtinnen vorbeugende Hinweise und Tipps geben. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an den Kurzvortrag der Polizei steht der Film "Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne", eine französische Komödie, auf dem Programm. Nach dem Film stehen die Präventionsexperten noch für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Der vom Kino erhobene Eintritt kostet 7,50 Euro.

Im Laufe der kommenden Monate werden dann weitere wichtige Präventionsthemen behandelt, darunter etwa Hinweise zum Einbruchschutz oder zum Umgang mit betrügerischen Anrufen. Die Veranstaltung ist bis zum März 2026 vorgeplant, die Termine fallen jeweils auf den ersten Dienstag im Monat und werden rechtzeitig angekündigt.

