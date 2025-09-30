PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Neue Seniorenkino-Reihe: Präventionsexperten der Polizei informieren vor Filmvorführung, Start am 7. Oktober 2025

Kleve (ots)

In Kooperation zwischen der Kreispolizeibehörde Kleve und den Tichelpark Cinemas startet jetzt eine neue Veranstaltungsreihe: An jedem ersten Dienstag im Monat, beginnend mit dem 7. Oktober 2025, werden im Rahmen des Seniorenkinos im Kino an der Tichelstraße sorgfältig ausgewählte Filme gezeigt. Das Besondere: Vor der Filmvorführung informieren Präventionsexperten der Kriminalpolizei oder der Verkehrsunfallprävention über aktuelle und relevante Sicherheitsthemen. Den Auftakt macht des Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr während der dunklen Jahreszeit, wozu die Polizeibeamten und -beamtinnen vorbeugende Hinweise und Tipps geben. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an den Kurzvortrag der Polizei steht der Film "Die Barbaren - Willkommen in der Bretagne", eine französische Komödie, auf dem Programm. Nach dem Film stehen die Präventionsexperten noch für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Der vom Kino erhobene Eintritt kostet 7,50 Euro.

Im Laufe der kommenden Monate werden dann weitere wichtige Präventionsthemen behandelt, darunter etwa Hinweise zum Einbruchschutz oder zum Umgang mit betrügerischen Anrufen. Die Veranstaltung ist bis zum März 2026 vorgeplant, die Termine fallen jeweils auf den ersten Dienstag im Monat und werden rechtzeitig angekündigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren