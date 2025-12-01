Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährigen ausgeraubt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zum Samstag (29.11.2025) einen 21 Jahre alten Mann an der Straße Steinröhre ausgeraubt. Alle drei Männer konsumierten ersten Erkenntnissen zufolge gegen 01.00 Uhr in einer Unterkunft gemeinsam alkoholische Getränke. Plötzlich griffen die beiden Unbekannten den jungen Mann an und forderten ihn auf, Geld herauszugeben. Als er dies verneinte, schlugen und traten ihn die Unbekannten und verletzten ihn schwer. Sie stahlen ihm sein Handy und seinen Geldbeutel, bevor sie die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

