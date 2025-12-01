PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährige streift unbekanntes Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (26.11.2025) im Triebweg ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 17.15 Uhr in Richtung Stefan-Zweig-Straße unterwegs, als sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machte und dabei auf Höhe der Hausnummer 85 ein geparktes Fahrzeug streifte. Einige Zeit später meldete Sie den Unfall bei der Polizei, das beschädigte Auto war da schon nicht mehr am Unfallort. Zeugen sowie der Halter des beschädigten Autos werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärtner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:42

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Wangen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend (30.11.2025) im Bereich der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer war gegen 19.50 Uhr aus Richtung Leuzetunnel kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Er überholte einen 28 Jahre alten Fiat-Fahrer, scherte vor diesem ein und bremste plötzlich stark ab. Der Fiat-Fahrer wich ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 19:30

    POL-S: Wer hatte "Grün"? Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht -

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Mehrere Zehntausend Euro Schaden und vier Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (29.11.2025) auf der Kreuzung Plieninger-/Kurt-Schumacher-Straße ereignet hat. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 81-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Im ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 07:57

    POL-S: Renitente Ladendiebe - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 29-jähriger Mitarbeiter eines Ladengeschäfts an der Königstraße hat sich am Freitagnachmittag (28.11.2025), beim Versuch einen Ladendieb festzuhalten, leicht verletzt. Gegen 18:10 Uhr beobachtete der 29-Jährige einen Mann und eine Frau, wie diese das Ladengeschäft verließen, als die Warensicherungsanlage am Eingang auslöste. Er forderte den Mann auf, seinen Rucksack zu öffnen. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren