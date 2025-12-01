Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährige streift unbekanntes Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (26.11.2025) im Triebweg ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 17.15 Uhr in Richtung Stefan-Zweig-Straße unterwegs, als sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machte und dabei auf Höhe der Hausnummer 85 ein geparktes Fahrzeug streifte. Einige Zeit später meldete Sie den Unfall bei der Polizei, das beschädigte Auto war da schon nicht mehr am Unfallort. Zeugen sowie der Halter des beschädigten Autos werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärtner Straße zu melden.

