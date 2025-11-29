PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte "Grün"? Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Möhringen (ots)

Mehrere Zehntausend Euro Schaden und vier Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (29.11.2025) auf der Kreuzung Plieninger-/Kurt-Schumacher-Straße ereignet hat. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 81-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Im Kreuzungsbereich zur Plieninger Straße stieß der 81-Jährige mit einem 44-jährigen Mercedes-Benz-Lenker zusammen, der auf der Plieninger Straße in Richtung `SI-Centrum´ unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro, beide mussten anschließend abgeschleppt werden. Sowohl der 81-Jährige als auch drei Mitfahrer im zweiten beteiligten Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrzeuglenker an, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei den Kollegen und Kolleginnen des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

