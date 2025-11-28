Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche rabiate Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.11.2025) eine 41 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, aus einem Lebensmittelgeschäft am Marienplatz Waren im Wert von knapp hundert Euro gestohlen zu haben. Die Frau betrat gegen 15.45 Uhr den Verkaufsraum und soll mehrere Waren aus dem Regal entnommen und in eine Papiertüte gesteckt haben. Anschließend soll sie ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als zwei Mitarbeiter die Frau ansprachen, soll diese sich gegen das Festhalten gewehrt haben. Nachdem zwei weitere Zeugen hinzueilten, gelang es, die Tatverdächtige festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Die 41 Jahre alte marokkanische Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags (28.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell