Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliches Diebesgut bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (27.11.2025) drei Männer im Alter von 49, 31 und 25 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren von hohem Wert gestohlen zu haben. Die Polizeibeamten kontrollierten gegen 20.45 Uhr an der Heilbronner Straße das Auto der drei Insassen und fanden hierbei mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei dem mutmaßlichen Diebesgut handelt es sich überwiegend um hochwertige Kleidungsartikel, welche die Beamten anschließend beschlagnahmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Männer wieder auf freien Fuß.

