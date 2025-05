Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöster Heimrauchmelder - Bewohnerin aus verrauchter Wohnung gerettet

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Die Feuerwehr Detmold wurde am heutigen Morgen um 5:22 Uhr zu einem Einsatz in die Georgstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Piepen eines Rauchmelders in einem Mehrparteienhaus bemerkt und richtigerweise den Notruf gewählt. Bereits während der Notrufabfrage ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Brandereignis in einer der Wohnungen.

Daraufhin rückten das hauptamtliche Personal, die Löschzüge Nord und Mitte sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zur Einsatzstelle aus. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich umgehend Zugang zur betroffenen Wohnung und stellte eine starke Verrauchung fest. Die in der Wohnung aufgefundene Bewohnerin konnte zügig ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen im Backofen. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet und im Anschluss wieder an die Bewohnerin übergeben. Nach medizinischer Sichtung durch den Notarzt ergaben sich keine Hinweise auf eine behandlungsbedürftige Rauchgasvergiftung, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht erforderlich war.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Dank des funktionierenden Heimrauchmelders konnte ein größerer Schaden verhindert und die Bewohnerin rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zögern Sie niemals, den Notruf zu wählen, wenn Sie einen piependen Rauchmelder bemerken - Rauchmelder retten Leben!

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell