Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitente Ladendiebe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 29-jähriger Mitarbeiter eines Ladengeschäfts an der Königstraße hat sich am Freitagnachmittag (28.11.2025), beim Versuch einen Ladendieb festzuhalten, leicht verletzt. Gegen 18:10 Uhr beobachtete der 29-Jährige einen Mann und eine Frau, wie diese das Ladengeschäft verließen, als die Warensicherungsanlage am Eingang auslöste. Er forderte den Mann auf, seinen Rucksack zu öffnen. Beim Blick in den Rucksack konnte der Mitarbeiter mehrere neuwertige T-Shirts und Schuhe feststellen, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelte. Er forderte beide Personen auf, zur Klärung des Sachverhalts mit ins Büro zu kommen. Der Mann versuchte zu flüchten und wurde von dem 29-Jährigen festgehalten. Die Frau sprühte dem Mitarbeiter daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete gemeinsam mit dem Mann. Beide Täter waren 35-40 Jahre alt, der Mann war zirka 190 cm groß und dünn, hatte lichtes Haar und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, hellen Jeans und schwarzen Schuhen. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Frau trug schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell