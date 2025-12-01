Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend (30.11.2025) im Bereich der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer war gegen 19.50 Uhr aus Richtung Leuzetunnel kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Er überholte einen 28 Jahre alten Fiat-Fahrer, scherte vor diesem ein und bremste plötzlich stark ab. Der Fiat-Fahrer wich daraufhin aus, verlor die Kontrolle über sein Auto, stieß mit der Mittelplanke zusammen und drehte sich um die eigene Achse. Der Audi-Fahrer flüchtete, ohne sich um den 28-Jährigen zu kümmern. Der 28-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

