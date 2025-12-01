Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 94 Jahre alter Mann soll am Samstagabend (29.11.2025) andere Verkehrsteilnehmer in der Löwentorstraße im Bereich Hallschlag gefährdet haben. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer des Mercedes gegen 18.20 Uhr in der Löwentorstraße Richtung Neckartalstraße ohne Licht unterwegs war. Der 94-jährige Mann soll dabei in die Spur des Gegenverkehrs und Schlangenlinien gefahren sein. Ein aufmerksamer Zeuge warnte herannahende Autofahrer. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den Mann und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Da der Mann ersten Ermittlungen zufolge wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

