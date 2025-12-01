PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmittag (27.11.2025) am Gebhard-Müller-Platz ereignet hat. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Audis hielt gegen 13.10 Uhr vom Wagenburgtunnel kommend an der Ampel hinter dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen VW. Der VW-Fahrer fuhr zunächst nach rechts in den Gegenverkehr, steuerte plötzlich stark nach links, wodurch der Audi-Fahrer nach links auswich und mit dem Opel eines 68-jährigen Mannes zusammenstieß, der auf der linken Abbiegespur fuhr. Der VW, der mutmaßlich eine Böblinger Zulassung hatte, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:46

    POL-S: 25-Jährige streift unbekanntes Auto - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (26.11.2025) im Triebweg ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 17.15 Uhr in Richtung Stefan-Zweig-Straße unterwegs, als sie dem entgegenkommenden Verkehr Platz machte und dabei auf Höhe der Hausnummer 85 ein geparktes Fahrzeug streifte. Einige Zeit später meldete Sie den Unfall bei der Polizei, das ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:42

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Wangen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend (30.11.2025) im Bereich der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer war gegen 19.50 Uhr aus Richtung Leuzetunnel kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Er überholte einen 28 Jahre alten Fiat-Fahrer, scherte vor diesem ein und bremste plötzlich stark ab. Der Fiat-Fahrer wich ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 19:30

    POL-S: Wer hatte "Grün"? Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht -

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Mehrere Zehntausend Euro Schaden und vier Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (29.11.2025) auf der Kreuzung Plieninger-/Kurt-Schumacher-Straße ereignet hat. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 81-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren