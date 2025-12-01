Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmittag (27.11.2025) am Gebhard-Müller-Platz ereignet hat. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Audis hielt gegen 13.10 Uhr vom Wagenburgtunnel kommend an der Ampel hinter dem bislang unbekannten Fahrer eines weißen VW. Der VW-Fahrer fuhr zunächst nach rechts in den Gegenverkehr, steuerte plötzlich stark nach links, wodurch der Audi-Fahrer nach links auswich und mit dem Opel eines 68-jährigen Mannes zusammenstieß, der auf der linken Abbiegespur fuhr. Der VW, der mutmaßlich eine Böblinger Zulassung hatte, setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

