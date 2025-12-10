Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Raub auf Kiosk in der Mittelstraße_ Schüsse fallen und Elektroschocker wird eingesetzt

Gevelsberg (ots)

Zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk kam es am 09.12.2025, gegen 17:25 Uhr in der Mittelstraße. Nach ersten Erkenntnissen betraten hier drei Personen den Kiosk. Ein Täter hatte dabei eine Schusswaffe in der Hand und bedrohte den Mitarbeiter im Kiosk. Der Kioskmitarbeiter setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur wehr. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen dem Mitarbeiter und dem Täter mit der Waffe in der Hand. Plötzlich fielen zwei Schüsse. Ob diese Schüsse gezielt abgegeben wurden, wird aktuell geprüft. Durch den Einsatz der Waffe wurde der Mitarbeiter nicht verletzt. Erkenntnisse liegen vor, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben soll. Die beiden anderen Täter griffen nun ein und setzten gegen den Mitarbeiter einen Elektroschocker ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Die augenscheinlich männlichen Täter verließen den Kiosk über die Mittelstraße in unbekannte Richtung. Zu einer Beute kam es nicht.

Folgende Täterbeschreibungen liegen vor:

Person 1: augenscheinlich männlich, schlank, schwarze Schuhe, graue Jogginghose, schwarze Jacke, schwarze Mütze mit Logo, schwarze Sturmhaube mit Ausschnitt an den Augen, schwarze Handschuhe, Bewaffnung: schwarze Kurzwaffe

Person 2: augenscheinlich männlich, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarze Sturmhaube, blaue Einmalhandschuhe, schwarzer Rucksack auf dem Rücken mit "Nike" Schriftzug

Person 3: schwarze Hose, schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Eine Spurensicherung wurde im Verkaufsraum durchgeführt. Die Auswertung von Videomaterial ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen dem Raub auf Kiosk vom Vortag in Gevelsberg und dem Raub auf Kiosk in Wetter besteht, ist ebenfalls Teil der laufenden Ermittlungen.

Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100.

