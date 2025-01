Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verkehrskontrolle zieht mehrere Anzeigen nach sich + Stromkabel auf Baustelle durchtrennt + Werkzeuge aus VW gestohlen + Einbruch am Tage + 23.500 EUR Schaden bei Unfall + Land Rover fährt auf Golf

Friedberg (ots)

Altenstadt: Verkehrskontrolle zieht mehrere Anzeigen nach sich

Beamte der Polizeistation Büdingen führten am Montagabend (06.01.2025) eine Verkehrskontrolle in der Vogelsbergstraße in Altenstadt durch. Dabei kontrollierten sie auch einen Skoda Octavia. Als das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug in der Kontrollstelle stand, fiel den Beamten ein länglicher Gegenstand auf, der aus der Hosentasche der Beifahrerin herausragte. Hierbei handelte es sich um einen Teleskopschlagstock. Daraufhin durchsuchten eine Polizistin und ein Polizist die 17-jährige Beifahrerin und den 28-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Nauheim. Bei der 17-Jährigen aus dem Wetteraukreis fand die Beamtin Betäubungsmittel, dazugehörige Utensilien und ein Einhandmesser. Der Skoda-Fahrer führte keine verbotenen Gegenstände mit sich. Jedoch erregte er bei den Ordnungshütern den Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Ein Vortest testete positiv auf Amphetamin. Zudem konnte der Bad Nauheimer keinen Führerschein vorlegen. Erste Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten brachten beide Personen zur Dienststelle nach Büdingen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme wurde der 28-Jährige entlassen und die 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Skoda-Fahrer wird nun unter anderem wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auf die 17-Jährige kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Des Weiteren fertigten die Beamten eine Anzeige gegen den Halter des Skodas wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rosbach: Stromkabel auf Baustelle durchtrennt

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag (04.01.2025), 20:00 Uhr und Montag (06.01.2025), 08:00 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Homburger Straße in Ober-Rosbach. Dort durchtrennten die Täter ein Starkstromkabel in mehrere Teile und sammelten diese in einem Behälter. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie die Kabelteile jedoch zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten mit der Polizeistation Friedberg in Kontakt zu treten (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Werkzeuge aus VW gestohlen

Diebe öffneten in der Zeit von Freitag (03.01.2025), 13:00 Uhr bis Samstag (04.01.2025), 15:15 Uhr in Altenstadt einen weißen VW Transporter. Sie ließen mehrere Werkzeuge und Maschinen mitgehen. Das Fahrzeug parkte im genannten Zeitraum im Fasanenweg in Höhe der Hausnummer 2. Die Büdinger Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Limeshain: Einbruch am Tage

Einbrecher drangen am Montag (06.01.2025) in ein Einfamilienhaus in der Limesstraße in Rommelhausen ein. Hierbei beschädigten sie eine Terrassentür. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um telefonische Hinweise unter 06031 6010.

Wölfersheim: 23.500 EUR Schaden bei Unfall

Am Montagabend (06.01.2025) gegen 19:30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger aus Echzell mit seinem Skoda Fabia auf der L 3188 aus Richtung Echzell kommend in Richtung B 455. An der Einmündung zur B 455 ließ er zunächst ein anderes Fahrzeug auf der Bundesstraße passieren. Beim Einbiegen auf die B 455 übersah der 26-Jährige nach ersten Erkenntnissen den Mercedes SLK eines 62-jährigen Mannes aus Gedern, der auf der Bundesstraße in Richtung Nidda unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes drehte sich um 180 Grad und stieß gegen die Leitplanke. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 23.500 EUR geschätzt.

Karben: Land Rover fährt auf Golf auf

Auf der B 3 kam es am Montagmittag (06.01.2025) an der Kreuzung in Okarben zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 39-jährige Frau aus Karben war mit ihrem Land Rover Discovery auf der B 3 aus Richtung Wöllstadt kommend in Richtung Bad Vilbel unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr sie an der Kreuzung in Okarben auf den VW Golf eines 23-jährigen Karbeners, der an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung Okarben wartete. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Personen leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

