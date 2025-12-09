PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand - Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar

Hamm-Heessen (ots)

Feuerwehr und Polizei eilten am Montag, gegen 17.30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Ahlener Straße in Höhe Amtsstraße. Bei Eintreffen schlugen die Flammen bereits sichtbar aus dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Ahlener Straße bis etwa 19.10 Uhr. Der 35-jährige Wohnungsnehmer und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die vorübergehende Unterbringung der Bewohner wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr organisiert. Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben getroffen werden.(ag)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

