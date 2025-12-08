Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern!

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, 5. Dezember, hat sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Frau in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 15.30 Uhr klingelte er an der Wohnungstür der 78-Jährigen in der Tondernstraße und gab vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Hierzu zeigte er einen vermeintlichen Stadtwerke-Ausweis vor. Bereits am Vortag hatte der Mann die Wohnung der Frau aufgesucht. Er gab an, dass man sich die Wasserleitung aufgrund eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft ansehen müsse. Als die Seniorin dem Unbekannten erneut den Eintritt in ihre Wohnung verwehrte, fragte dieser nach einem Stift zum Schreiben. Daraufhin begab sich die 78-Jährige in ihre Küche, um einen Stift zu holen.

Der vermeintliche Stadtwerkemitarbeiter folgte ihr unaufgefordert in die Küche. Erst nach einer längeren Diskussion und der Androhung, die Polizei zu kontaktieren, verließ der Mann die Wohnung. Im Anschluss stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schubladen und Schränke in der oberen Etage durchwühlt worden waren und ein Ring fehlte.

Der Trickdieb soll zirka 1,80 Meter groß sein, schätzungsweise 30 Jahre alt und hat schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und einen dunkleren Teint. Er sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine orangene Arbeitsjacke.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell