Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Freitag, dem 5. Dezember gegen 23.20 Uhr einen BMW auf der Straße "Holteneck" und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 46-jährige BMW-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf dem Holteneck in westlicher Richtung unterwegs, als ihm ein dunkler SUV entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahnverhältnisse fuhr er mit seinem Wagen an den Fahrbahnrand und blieb dort stehen.

Dabei kollidierte der vorbeifahrende SUV mit der linken Fahrzeugseite des BMW. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Osten über den Langewanneweg unbeirrt fort.

Direkt hinter dem SUV soll sich zum Unfallzeitpunkt ein Kleinwagen befunden haben.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell