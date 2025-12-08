PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 1. bis zum 7. Dezember 2025

Ein Dokument

Hamm (ots)

In der Woche vom 1. bis zum 7. Dezember gab es im Stadtgebiet fünf vollendete Einbruchsdelikte und fünf Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 17:16

    POL-HAM: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

    Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Zollstraße wurde am Samstag, gegen 15.50 Uhr, ein 85-jähriger Mann schwer und 23-jähriger Mann leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr der Senior die Zollstraße mit einem Opel Corsa aus Richtung Norden in Fahrtrichtung Süden. Beim Passieren der Lippestraße kam es im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:42

    POL-HAM: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

    Hamm-Heessen (ots) - Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstag, 4. Dezember, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15.35 Uhr klingelten sie an der Wohnungstür der 78-Jährigen in der Heessener Dorfstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Einer der Männer gab an, dass es einen Rohrbruch in der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:40

    POL-HAM: Nach Komplettentwendung eines Hyundai: 63-Jähriger festgenommen

    Hamm-Rhynern (ots) - Nachdem in Gelsenkirchen Ende November ein Hyundai durch unbekannte Täter entwendet worden ist, konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Donnerstag, 4. November, um 11 Uhr, einen 63-jährigen Mann an einer Rast- und Tankanlage in Hamm an der A2 festnehmen. Der Mann war mit dem gestohlenen Auto auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs, als er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren