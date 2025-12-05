PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Hamm-Heessen (ots)

Zwei Unbekannte haben sich am Donnerstag, 4. Dezember, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 15.35 Uhr klingelten sie an der Wohnungstür der 78-Jährigen in der Heessener Dorfstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Einer der Männer gab an, dass es einen Rohrbruch in der Wohnung gegeben hätte und er diesen in der Küche überprüfen müsse. Nach anfänglichen Bedenken ließ die Bewohnerin einen der Männer in ihre Küche. Währenddessen schlich sich der zweite vermeintliche Mitarbeiter ins Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Anschließend flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Die Seniorin beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

Täter 1:

   - zirka 20-25 Jahre alt
   - ungefähr 1,70 Meter groß
   - dunklerer Teint
   - Sprache: einwandfreies, fließendes Deutsch
   - schwarzer Parka und schwarze Hose
   - er trug um den Hals eine Art Ausweis
   - Arbeitshandschuhe mit Logo, die auf der Innenseite mit Gummi 
     versehen waren

Täter 2:

   - zirka 20-25 Jahre alt

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Anschließend sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

