Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von TÜV Plaketten

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 1. Dezember, 12 Uhr und Mittwoch, 3. Dezember, 18 Uhr, TÜV Prüfplaketten von drei Pkw. Die Autos parkten in der Sedan- sowie Tulpenstraße.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise entgegen. (bf)

