Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Golf beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Montag, 1. Dezember, 12 Uhr und Dienstag, 2. Dezember, 15 Uhr einen geparkten VW Golf auf der Weidekampstraße. Der Wagen wies Kratzer am Kotflügel und an der linken Seite der Stoßstange auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell