POL-HAM: Carport in Brand geraten
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein Carport aus Holz geriet am Dienstag, 2. Dezember, gegen 16.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Es kam keine Person zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (bf)
