POL-HAM: Carport in Brand geraten

Hamm-Heessen (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Bramwiese war am Montag, 1. Dezember, das Ziel von drei Einbrecherinnen. Sie konnten auf frischer Tat ertappt werden. Gegen 15.10 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich drei verdächtige Frauen auf dem Grundstück seines Nachbarn aufhielten. Diese klingelten zunächst an dessen Haustür und begaben sich anschließend in seinen Garten. Als die angeforderten Einsatzkräfte vor Ort ...

mehr