POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Wierlingsweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Oberstraße in Südkirchen in eine Metzgerei eingebrochen. Zwischen 21 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 4.30 Uhr am Donnerstag (27.11.25) hebelten die Täter eine Tür auf. Sie erbeuteten Bargeld. In Nordkirchen war eine Bäckerei an der Lüdinghauser Straße Ziel von Einbrechern. Sie brachen eine Tür. Die Tatzeit liegt zwischen 18.20 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 5.15 Uhr am ...

mehr