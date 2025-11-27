PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Oberstraße in Südkirchen in eine Metzgerei eingebrochen. Zwischen 21 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 4.30 Uhr am Donnerstag (27.11.25) hebelten die Täter eine Tür auf. Sie erbeuteten Bargeld.

In Nordkirchen war eine Bäckerei an der Lüdinghauser Straße Ziel von Einbrechern. Sie brachen eine Tür. Die Tatzeit liegt zwischen 18.20 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 5.15 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

