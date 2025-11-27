POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz/ Kupferrohre gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben sechs Stand-/Fallrohre aus Kupfer von der Dachentwässerung der St.-Lambertus-Kirche gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 7.10 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
