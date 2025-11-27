PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz/ Kupferrohre gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben sechs Stand-/Fallrohre aus Kupfer von der Dachentwässerung der St.-Lambertus-Kirche gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 7.10 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:35

    POL-COE: Kreis Coesfeld/ Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

    Coesfeld (ots) - Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, denn bei früher einsetzender Dämmerung sind Einbrecher häufig aktiv. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg von 204 im Jahr 2023 auf 392 im vergangenen Jahr. Da es sich häufig um reisende Täter handelt, die nur kurz am Tatort verweilen, haben uniformierte und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:15

    POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Bachstraße / Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Auf der Bachstraße in Rosendahl-Darfeld hebelten bislang unbekannte Täter am 26.11.2025, in der Zeit von 17.40 Uhr bis 20.45 Uhr, ein auf kippstehendes Fenster eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in eine Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Es konnten noch keine Angaben über mögliches Diebesgut gemacht werden. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:12

    POL-COE: Dülmen, Neusträßer Weg, Gemarkenweg/ Tageswohnungseinbrüche in Dülmen

    Coesfeld (ots) - In Dülmen kam es gestern, 26.11.2025, im Tagesverlauf zu mindestens drei Einbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser auf dem Neusträßer Weg und eines auf dem Gemarkenweg. Auf dem Gemarkenweg traf die Eigentümerin beim Nachhausekommen gegen 17.15 Uhr auf die Täter. Zuvor hatten diese eine an der Seite des Hauses gelegene Eingangstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren