POL-COE: Dülmen, Neusträßer Weg, Gemarkenweg/ Tageswohnungseinbrüche in Dülmen

In Dülmen kam es gestern, 26.11.2025, im Tagesverlauf zu mindestens drei Einbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser auf dem Neusträßer Weg und eines auf dem Gemarkenweg.

Auf dem Gemarkenweg traf die Eigentümerin beim Nachhausekommen gegen 17.15 Uhr auf die Täter. Zuvor hatten diese eine an der Seite des Hauses gelegene Eingangstür gewaltsam geöffnet und befanden sich gerade im Treppenhaus, als die 32-Jährige das Haus betrat. Bei der Ansprache flüchteten die Täter durch die gleiche Tür und mussten hierzu an der Hausbewohnerin vorbei. Sie stellte sich dem zweiten Täter in den Weg, wurde jedoch von ihm mit Gewalt zur Seite gestoßen, wobei sie sich leicht verletzte.

Sie kann die Täter wie folgt beschreiben:

1.Person

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - zwischen 25 und 30 Jahre alt - ca. 180cm - dünne Statur - kurze dunkle Haare (Stoppelfrisur) - schwarze Jacke mit rotem Emblem auf dem Arm - schwarze Hose

2.Person

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - zwischen 25 und 30 Jahre alt - ca. 180cm - dünne Statur - kurze dunkle Haare (Stoppelfrisur) - schwarze Jacke - schwarze Hose

Zu möglichem Diebesgut kann in allen Fällen abschließend noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter der Telefonnummer 02594-7930.

