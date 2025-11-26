PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Lindenstraße/ Schwarzer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots)

An der Lindenstraße in Lette hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (26.11.25) einen schwarzen VW Passat beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr stand dieser an der Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

