POL-COE: Coesfeld, Lette, Lindenstraße/ Schwarzer VW Passat beschädigt
Coesfeld (ots)
An der Lindenstraße in Lette hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch (26.11.25) einen schwarzen VW Passat beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr stand dieser an der Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
