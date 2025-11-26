POL-COE: Coesfeld, Lette, Lindenstraße/ Schwarzer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (09.12.2025) um 10.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Nordkirchen ein. Die Vorstellung findet im Gebäude an der Ferdinand-Kortmann-Straße 2a statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

