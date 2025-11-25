POL-COE: Kreis Coesfeld / Präventionstheater in Coesfeld

Polizei Coesfeld

Im Rahmen des Projekts "Kurve kriegen" fand jetzt an der Kreuzschule in Coesfeld eine dreitägige Veranstaltungsreihe statt, die in Zusammenarbeit mit der Präventionstheatergruppe RADIKS e.V. durchgeführt wurde. Ziel war es, Schüler für Themen wie Mobbing, Cybermobbing, Fremdenfeindlichkeit und Sucht zu sensibilisieren und Handlungskompetenzen im Umgang mit diesen Problematiken zu vermitteln.

Im Anschluss an die Aufführung moderierten die beiden Schauspieler eine Diskussionsrunde, in der die dargestellten Konflikte und Herausforderungen noch einmal mit den Schülern intensiv thematisiert und bearbeitet wurden.

Information Kurve kriegen:

Im Januar 2022 startete die Initiative "Kurve kriegen" des Ministeriums des Innern NRW auch in der Kreispolizeibehörde Coesfeld gemeinsam mit dem Träger AWO Münsterland-Recklinghausen. "Kurve kriegen" ist ein bundesweit einzigartiges Programm zur Verhinderung von Jugendkriminalität. Polizeibeamte und pädagogische Fachkräfte kümmern sich gemeinsam um straffällige Kinder, Jugendliche und Familien. Ziel der Initiative ist es, dass die Kinder und Jugendlichen in einem Alter von 8-18 Jahren vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität bewahrt werden. Die pädagogischen Fachkräfte und die Familien arbeiten dabei sehr eng zusammen, da es wichtig ist, dass die Teilnehmenden und die Familien individuell und zielgerichtet Unterstützung bekommen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.kurvekriegen.nrw.de

