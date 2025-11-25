Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Lkw und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Lkw und ein Auto sind am Montag (24.11.25) an der Kreuzung Lützowstraße und Borker Landweg zusammengestoßen. Gegen 17.05 Uhr befuhr der 22-jährige Autofahrer aus Nordkirchen die Lützowstraße in Fahrtrichtung Kreuzung Lützowstraße/Borker Landweg. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Selm, der den Borker Landweg befuhr. Beide Fahrer erlitten Verletzungen, ebenso die 22-jährige Mitfahrerin des Nordkircheners und der 34-jährige Mitfahrer des Selmers. Alle kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber landete, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell