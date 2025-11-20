Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rutschpartie auf der Essener Straße - Sieben Fahrzeuge beteiligt - Verursacher flüchtig

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen (20.11.) kam es gegen 07:38 Uhr auf der Essener Straße/Im Lipperfeld zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein vermutlich silberfarbener Kombi auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und drehte sich. Der nachfolgende Pkw konnte noch rechtzeitig abbremsen, doch das Fahrzeug dahinter hatte weniger Glück. Die Fahrerin wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Brückengeländer. Zwei weitere Fahrzeuge versuchten ebenfalls über den Bordstein auszuweichen, wodurch jeweils die Reifen beschädigt wurden. Zusätzlich kam es noch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Essener Straße ca. für eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der silberfarbene Kombi, der den ganzen Vorfall ausgelöst hatte, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Wir bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden: Hinweise bitte via 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

