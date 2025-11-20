PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rutschpartie auf der Essener Straße - Sieben Fahrzeuge beteiligt - Verursacher flüchtig

POL-OB: Rutschpartie auf der Essener Straße - Sieben Fahrzeuge beteiligt - Verursacher flüchtig
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen (20.11.) kam es gegen 07:38 Uhr auf der Essener Straße/Im Lipperfeld zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein vermutlich silberfarbener Kombi auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und drehte sich. Der nachfolgende Pkw konnte noch rechtzeitig abbremsen, doch das Fahrzeug dahinter hatte weniger Glück. Die Fahrerin wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Brückengeländer. Zwei weitere Fahrzeuge versuchten ebenfalls über den Bordstein auszuweichen, wodurch jeweils die Reifen beschädigt wurden. Zusätzlich kam es noch zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Essener Straße ca. für eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der silberfarbene Kombi, der den ganzen Vorfall ausgelöst hatte, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Wir bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden: Hinweise bitte via 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren