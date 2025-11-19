Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mutter vor Kindertagesstätte von Pkw erfasst

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmorgen (18.11.) gegen 07:50 Uhr parkte ein Opel-Fahrer nach ersten Erkenntnissen auf der Helmholtzstraße - entgegen der Fahrtrichtung - in Höhe einer Kindertagesstätte. Während er im Fahrzeug wartete, brachte seine Frau ihr Kind in die KiTa. Als die 39-Jährige anschließend zur Beifahrerseite zurückkehren wollte und dazu die Fahrbahn betrat, kam es zum Unfall: Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und sah, wie die Frau durch die Luft geschleudert wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde sie von einer 68-jährigen Fahrerin eines Ford-Kleinwagens erfasst, die in Richtung Mülheimer Straße unterwegs war.

Sofort alarmierte Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die schwer verletzte Mutter vor Ort. Nach einer ersten Behandlung brachte man sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie ein anschließendes Monobildverfahren sperrten Kolleginnen und Kollegen die Helmholtzstraße. Parallel informierte die Polizei Bürgerinnen und Bürger über WhatsApp über die Sperrung.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell