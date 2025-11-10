Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Polizei zieht LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Hütschenhausen (ots)

Auf der Autobahn 62 zwischen Kusel und Hütschenhausen ist am Samstagabend ein 47-jähriger Autofahrer aufgefallen. Wie sich während der Polizeikontrolle herausstellte, hatte der LKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille intus. Die Weiterfahrt war für den 47-Jährigen erstmal zu Ende. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich einbehalten. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell