Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Polizei zieht LKW-Fahrer aus dem Verkehr
Hütschenhausen (ots)
Auf der Autobahn 62 zwischen Kusel und Hütschenhausen ist am Samstagabend ein 47-jähriger Autofahrer aufgefallen. Wie sich während der Polizeikontrolle herausstellte, hatte der LKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille intus. Die Weiterfahrt war für den 47-Jährigen erstmal zu Ende. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich einbehalten. |pastkl
