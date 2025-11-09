PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Taxi als Geisterfahrer auf der A6 unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Bundesautobahn 6 - Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 09.11.2025, gegen 01:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug, welches als "Taxi" beschrieben wurde auf der Bundesautobahn 6 die Richtungsfahrbahn Mannheim entgegengesetzt in Fahrtrichtung Saarbrücken. Zeugenhinweisen zu Folge ist der oder die Unbekannte auf dem Parkplatz "Quaidersberg" falsch herum auf die Autobahn aufgefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten durch diese Geisterfahrt ihre Fahrzeuge stark abbremsen oder gar ausweichen. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Die Autobahnpolizei geht dennoch davon aus, dass etliche Verkehrsteilnehmer durch das verbotswidrige Fahrmanöver gefährdet wurden und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|PASt

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

