Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fußgänger auf der Autobahn

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Fußgänger war in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A6 unterwegs. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei, dass am Autobahnkreuz Landstuhl ein Mann per Pedes unterwegs sei. Die ausgerückte Streife konnte den Fußgänger antreffen. Er befand sich auf dem Nachhauseweg in eine umliegende ländliche Ortschaft auf der Sickinger Höhe. Der 23-jährige Mann wurde "eingesammelt" und sicher an seine Ehefrau übergeben. Ihm wurde untersagt, die Autobahn erneut zu Fuß zu betreten. Die Beamten empfahlen ihm ebenso sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen, bevor er zukünftig seinen Heimweg antritt. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. |pastkl

