Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fußgänger auf der Autobahn

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Fußgänger war in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A6 
unterwegs. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei, dass am 
Autobahnkreuz Landstuhl ein Mann per Pedes unterwegs sei.
Die ausgerückte Streife konnte den Fußgänger antreffen. Er befand 
sich auf dem Nachhauseweg in eine umliegende ländliche Ortschaft auf 
der Sickinger Höhe. Der 23-jährige Mann wurde "eingesammelt" und 
sicher an seine Ehefrau übergeben. Ihm wurde untersagt, die Autobahn 
erneut zu Fuß zu betreten. Die Beamten empfahlen ihm ebenso sich mit 
den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen, bevor er zukünftig 
seinen Heimweg antritt. 
Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach 
derzeitigen Erkenntnissen nicht. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren