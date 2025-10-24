PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

Kiserslautern (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitagmorgen
ein Kastenwagen in Brand. Der Fahrer konnte den Wagen, welcher 
innerhalb kurzer Zeit im Vollbrand stand, noch in eine Nothaltebucht 
lenken. Die herbeieilende Berufsfeuerwehr löschte den Brand unter 
anderem mit Löschschaum. Zum Zweck dieser Arbeiten mussten zwei 
Fahrspuren in Richtung Mannheim gesperrt werden. Der Sachschaden am 
Fahrzeug bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Fahrer 
blieb unverletzt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

