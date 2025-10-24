POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitagmorgen ein Kastenwagen in Brand. Der Fahrer konnte den Wagen, welcher innerhalb kurzer Zeit im Vollbrand stand, noch in eine Nothaltebucht lenken. Die herbeieilende Berufsfeuerwehr löschte den Brand unter anderem mit Löschschaum. Zum Zweck dieser Arbeiten mussten zwei Fahrspuren in Richtung Mannheim gesperrt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. |pastkl

