Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Einen 41-jährigen Autofahrer haben Polizeibeamte am Nachmittag des 01. November auf der BAB 6 aus dem Verkehr gezogen. Als sie den Audi-Fahrer stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen wo eine Blutprobe entnommen wurde, welche Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes geben soll. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich einbehalten. |pastkl

