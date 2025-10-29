PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: In Schlangenlinien über die Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern zu
einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war in sogenannten 
Schlangenlinien unterwegs und touchierte die Mittelleitplanke. Von 
einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte das Fahrzeug 
an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West festgestellt und 
kontrolliert werden. Dabei stellte die eingesetzte Funkstreife 
Anzeichen auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bei dem 
Citroen-Fahrer fest. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf 
Amphetamin und Kokain. Der Atemalkoholwert lag bei 0,12 o/oo. Dem 
Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein 
Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren 
eingeleitet.  Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, 
wurde zur Sicherstellung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung
im vierstelligen Bericht einbehalten.|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

