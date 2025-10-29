Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: In Schlangenlinien über die Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war in sogenannten Schlangenlinien unterwegs und touchierte die Mittelleitplanke. Von einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte die eingesetzte Funkstreife Anzeichen auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bei dem Citroen-Fahrer fest. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und Kokain. Der Atemalkoholwert lag bei 0,12 o/oo. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bericht einbehalten.|pastkl

