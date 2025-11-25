PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt

Coesfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (09.12.2025) um 10.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Nordkirchen ein. Die Vorstellung findet im Gebäude an der Ferdinand-Kortmann-Straße 2a statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

