POL-COE: Nordkirchen/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt
Coesfeld (ots)
Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (09.12.2025) um 10.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Nordkirchen ein. Die Vorstellung findet im Gebäude an der Ferdinand-Kortmann-Straße 2a statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten.
