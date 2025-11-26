POL-COE: Dülmen, Droste-Hülshoff-Straße/ Garage beschädigt
Coesfeld (ots)
Drei unbekannte Personen haben am Dienstag (25.11.25) eine Garage in einer Sportanlage an der Droste-Hülshoff-Straße mit Farbe beschmiert. Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge das. Die Täter flüchteten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
