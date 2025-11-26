PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Droste-Hülshoff-Straße/ Garage beschädigt

Coesfeld (ots)

Drei unbekannte Personen haben am Dienstag (25.11.25) eine Garage in einer Sportanlage an der Droste-Hülshoff-Straße mit Farbe beschmiert. Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge das. Die Täter flüchteten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 14:38

    POL-COE: Nordkirchen/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt

    Coesfeld (ots) - Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (09.12.2025) um 10.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Nordkirchen ein. Die Vorstellung findet im Gebäude an der Ferdinand-Kortmann-Straße 2a statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:31

    POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Lkw und Auto kollidieren

    Coesfeld (ots) - Ein Lkw und ein Auto sind am Montag (24.11.25) an der Kreuzung Lützowstraße und Borker Landweg zusammengestoßen. Gegen 17.05 Uhr befuhr der 22-jährige Autofahrer aus Nordkirchen die Lützowstraße in Fahrtrichtung Kreuzung Lützowstraße/Borker Landweg. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Selm, der den Borker Landweg befuhr. Beide Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren