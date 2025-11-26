POL-COE: Dülmen, Droste-Hülshoff-Straße/ Garage beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein Lkw und ein Auto sind am Montag (24.11.25) an der Kreuzung Lützowstraße und Borker Landweg zusammengestoßen. Gegen 17.05 Uhr befuhr der 22-jährige Autofahrer aus Nordkirchen die Lützowstraße in Fahrtrichtung Kreuzung Lützowstraße/Borker Landweg. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Selm, der den Borker Landweg befuhr. Beide Fahrer ...

mehr