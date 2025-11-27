PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Weg
Einbruch in ein Familienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 26.11.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Kalksbecker Weg in Coesfeld ein. Sie gelangten über das gewaltsame Öffnen eines rückwärtigen Fensters in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

