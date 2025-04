Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub unter Vorhalt eines Messers

Geseke (ots)

In einem Supermarkt in der Lange Straße in Geseke ist es am gestrigen Abend um 18:24 Uhr zu einem Raub unter Vorhalt eines Messers gekommen.

Der bislang unbekannte Täter forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Dabei hielt der Tatverdächtige ein Messer in seiner Hand. Da die Mitarbeiterin derart unter Schock stand, öffnete sie dem Räuber die Kasse und überließ es ihm, das Geld dort herauszunehmen.

Er entwendete einen bislang noch unbekannten hohen Geldbetrag und verließ danach die Filiale.

Die Mitarbeiterin und ein weiterer Zeuge der die Tat beobachtet hatte, können den Täter wie folgt beschreiben:

- Männlich - Schätzungsweise 15 bis 17 Jahre alt - Schätzungsweise 180 cm groß - Dünne bzw. sportliche Statur - Europäisches Erscheinungsbild - Akzentfrei deutschsprachig - Bekleidet mit einer grünen Regenjacke (samt aufgesetzter Kapuze) - Keine Brille, keine Piercings oder sonstige Auffälligkeiten.

Außerdem kann auf Videos aus dem Supermarkt noch folgende ergänzende Beschreibung hinzugefügt werden:

- helle Kappe - blaue Jeanshose - schwarze Schuhe.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen die eventuell ergänzende Angaben zu dem Täter machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell