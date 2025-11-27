PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Bachstraße
Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Auf der Bachstraße in Rosendahl-Darfeld hebelten bislang unbekannte Täter am 26.11.2025, in der Zeit von 17.40 Uhr bis 20.45 Uhr, ein auf kippstehendes Fenster eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in eine Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Es konnten noch keine Angaben über mögliches Diebesgut gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter der Telefonnummer 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

