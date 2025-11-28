Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstag (27.11.25) eine alkoholisierte Person, die Auto fahre. Gegen 20.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den 39-jährigen Fahrer aus Coesfeld in Goxel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war mit über 1,6 Promille positiv, wie auch ein freiwilliger Drogenvortest, der den Konsum von Amphetaminen anzeigte. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Ein Arzt entnahm dem Coesfelder letztlich eine Blutprobe. Währenddessen gab der 39-Jährige an, Alkohol getrunken und einen Joint geraucht zu haben. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

