Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Zuerst soll ein 48-jähriger Lüdinghauser in einem Supermarkt an der Geschwister-Scholl-Straße Ware gestohlen haben. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum, Amphetamine und Kokain. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

