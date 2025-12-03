Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Adenauerallee

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Montag, 1. Dezember, 9 Uhr und Dienstag, 2. Dezember, 11 Uhr einen geparkten VW Passat. Der Wagen wies diverse Schäden an der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell