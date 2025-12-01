PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 24. bis zum 30. November 2025

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 24. bis zum 30. November 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

In der Woche vom 24. bis zum 30. November gab es im Stadtgebiet fünf vollendete Einbruchsdelikte und keinen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin über Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

